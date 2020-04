Duits cruiseschip beschoten door Venezolaanse marine

Vlak voor het Venezolaanse eiland La tortuga heeft een patrouilleboot van de Venezolaanse marine op het Duitse cruiseschip “Resolute” geschoten. Ook is de boot gericht geramd. Het Venezolaanse schip zonk toen, vertelt de Duitse cruiseschip-operator. Het incident vond plaats op 30 maart. De “Resolute” had op dat moment slechts 32 werknemers, maar geen passagiers aan boord, en was op weg naar Curaçao om routineonderhoud uit te voeren. Bij de aanvaring was het schip nauwelijks beschadigd. De Venezolaanse president Nicolas Maduro noemde het incident van “een daad van terrorisme en piraterij” en laat de zaak onderzoeken.