Één besmetting erbij: vier bevestigde besmettingen op Curaçao

Er is nog iemand positief getest op het coronavirus. De test was eerder onduidelijk Het gaat om een man die op Curaçao woont, begin maart in Nederland is geweest en daar in contact is geweest besmette mensen. Epidimiomoog Izzy Gerstenbluth benadrukt dat we nog steeds geen lokale besmettingen hebben en het positief is dat deze vier van buiten kwamen. Op dit moment zijn er vier mensen positief getest op Curaçao, een persoon is helaas overleden.