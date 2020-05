FIU waarschuwt voor ‘crisiscriminelen’

De Financial Intelligence Unit Curaçao, de FIU, waarschuwt voor criminelen die gebruik maken van de huidige crisissituatie. Georganiseerde misdaad is volgens de FIU flexibel en past zich gemakkelijk aan aan de situatie. Daarom moeten we constant alert zijn op fraude, blackmailing en skimming. Uit een document van Interpol blijkt dat criminelen wereldwijd profiteren van de pandemie.