Er wordt dit jaar door de overheid geen vrije halve middag ingesteld op dinsdag 25 februari. Op die dag vindt de afscheidsparade van het carnaval plaats. Elk jaar is er discussie over, maar volgens de krant heeft minister-president Rhuggenaath al gezegd dat er dit jaar geen halve dag vrij wordt gegeven. Achterliggende gedachte is dat mensen op die manier op tijd klaar kunnen staan voor de afscheidsparade.