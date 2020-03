Gezondheidsbeleid voor 2025 gepresenteerd

Afgelopen zaterdag heeft het Suzy Camelia-Römer minister van Gezondheid, Milieu en natuur, het document “Werken aan een gezond Curaçao in 2025” gepresenteerd. In het document is het beleid voor de komende vijf jaar vastgelegd, met concrete maatregelen wat betreft eten, bewegen, mentale gezondheid en alles wat er nodig is voor een gezonde leefomgeving. Ook is er een digitaal systeem gepresenteerd die informatie verzamelt over de mentale gezondheid, naar een model van de World Health Organization.