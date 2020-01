Gijsbertha: geld Girobankrekeningen binnenkort volledig beschikbaar

De bedoeling is dat rekeninghouders van de Girobank binnenkort weer over al hun geld beschikken. Dat zei minister van Financiën Kenneth Gijsbertha gisteren tijdens een vergadering hierover. Met verschillende stakeholders wordt gewerkt aan een nette afwikkeling, maar wat er precies gebeurt liet hij nog in het midden. Ook over het personeel van de Girobank kan hij nog weinig kwijt: zo lang de bank bestaat, hebben zij een baan en de eventuele koper heeft wellicht ook plek voor hen. Eind van de maand moet er definitieve informatie naar buiten komen over de Girobank.

In het parlement is gisteravond een motie aangenomen om de minister van Financiën te dwingen een onderzoek te doen naar de oorzaak van de crisis bij de Girobank. Daarbij moet worden onderzocht hoe effectief de noodregeling is geweest die sinds 2013 voor de Girobank geldt. Ook moet worden onderzocht wat de oorzaak is geweest van de ‘bankrun’ die cliënten op 10 december vorig jaar begonnen en waardoor de bank enkele dagen dicht ging.