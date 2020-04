Het corona-virus bereikt Saba

Op Saba is sinds dit weekend een besmetting met het corona-virus geregistreerd. De persoon is opgenomen in een ziekenhuis op Sint Maarten. Op Saba waren tot nu toe geen besmettingen geconstateerd. Volgens de gezaghebber van Saba heeft de besmette persoon de afgelopen weken niet gereisd. Het zou gaan om een lokale besmetting. Als gevolg daarvan is er een lockdown voor veertien dagen afgekondigd.