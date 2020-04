Er is ingebroken bij de zorgkliniek Salut Pa Tur. De kliniek is vorig jaar opgezet door Elisa Jansen om zo mensen zonder papieren te helpen met zorg. Met hulp van internationale vluchtelingenorganisaties en vrijwilligers zijn honderden mensen geholpen. Zondagnacht is er echter ingebroken en zijn onder meer computers gestolen. Jansen verzekert dat het centrum toch door kan draaien, maar dat bijvoorbeeld registratie nu handmatig moet.