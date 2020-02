Kans heropening raffinaderij op Aruba minimaal

De kans dat de raffinaderij op Aruba nog opengaat, wordt steeds kleiner. Dat meldt het Caribisch netwerk. De Arubaanse regering zegt een lijst te hebben van 25 bedrijven die interesse hebben in de raffinaderij na vertrek van Citgo. De zwaar vervallen staat van de fabriek, de oliemarkt en de ligging van Aruba, maken de kans op heropening minimaal, zeggen experts. De fabriek ligt stil en een onderzoek naar de toekomst dat in augustus vorig jaar afgerond moest zijn, is nooit naar buiten gekomen.