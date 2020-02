De Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops maakt zich ernstig zorgen om de situatie in de gevangenis van Sint Maarten. Dat heeft Knops geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Het is volgens hem echter aan Sint-Maarten om maatregelen te nemen om de situatie te verbeteren. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is negatief over de manier waarop Sint Maarten met gedetineerden omgaat.