Militair vliegtuig vertrokken voor steun Caribisch gebied

Vanochtend is een er een militair vliegtuig vertrokken van de vliegbasis in Eindhoven richting het Caribisch gebied. Aan boord zijn militairen en vracht voor het Caribisch gebied. Deze militairen zullen tijdens de Coronacrisis de lokale autoriteiten ondersteunen. Ook zullen de militairen op Curaçao helpen met het afnemen van Covid-19 testen. De militairen zijn in Nederland allemaal negatief getest op het virus, maar zullen ook bij aankomst hier in quarantaine gaan.