OM straft hard in corruptiezaak RdK

Het Openbaar Ministerie heeft gisteren hoge straffen geëist tegen vier mannen die worden verdacht van poging tot corruptie tijdens onderhandelingen van Refineria di Kòrsou vorig jaar met een mogelijk nieuwe beheerder. Tegen drie mannen is vier jaar geëist, tegen de voormalige directeur van de Refineria di Korsou is vijf jaar geëist. De vier zelf ontkennen dat er sprake is geweest van corruptie.