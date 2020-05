Onderwijs openen is niet verstandig, dat zegt kinderrechtenactivist Keith Carlo. Volgens hem is het geen goed idee om volgende week onderwijsinstellingen op Curaçao te openen. Carlo benadrukt dat het heel moeilijk is voor leerlingen om zich aan social distancing te houden als ze weer naar school gaan. De overheid wil op 4 mei de voorschoolse opvang openen en in de weken daarna ook andere scholen.

Op Sint Eustatius gaan alle scholen mogelijk volgende week maandag weer open. Dat heeft plaatsvervangend regeringscommissaris Alida Francis gezegd. Vandaag overlegt ze met de scholen om een definitieve beslissing te nemen. De scholen op het eiland zijn dicht sinds 30 maart. Ook moet binnenkort een beslissing worden genomen over de carnavalsactiviteiten die staan gepland voor eind juli. Saba heeft carnaval afgelast, Sint Eustatius heeft hierover nog geen beslissing genomen.