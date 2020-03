Het Curaçaose parlement vergadert vandaag over de mogelijkheid om virtueel te kunnen vergaderen. Hiervoor is om 11 uur ‘s ochtends een centrale commissie vergadering opgeroepen en om 12 uur een algemene vergadering. Als het voorstel wordt aangenomen, kunnen de volksvertegenwoordigers ook vergaderen via hun webcam vanuit huis.