Gegevens van 193 patiënten zijn uitgelekt. Dat bevestig inspecteur der Volksgezondheid Serving Keli. Het gaat om een Excel bestand met namen, emailadressen en een ziektebeeld dat binnen een email-groep is verstuurd. Een van de afzenders heeft aangifte gedaan en is naar de pers gestapt. Keli benadrukt dat dit hoog wordt opgenomen en een onderzoek is ingesteld door de inspectie.