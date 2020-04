Politie waarschuwt voor strenge controle op nummerplaathandel

De politie waarschuwt dat er streng gecontroleerd zal worden op valse nummerplaten. Er wordt daarbij gedoeld een video op sociale media die gisteren online kwam. Een man bood daarin nummerplaten te huur aan. Dit in verband met de nieuwe corona-maatregelen, waarbij de letter in je nummerbord bepaalt op welke dag je naar buiten mag. De politie onderzoekt de zaak en is alert op de situatie. De vervalsing, verkoop en verhuur van nummerplaten is strafbaar, zo laat de politie weten.