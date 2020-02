Project gestart voor het openbaar maken van de slavenregisters

Het Nationaal Archief Curaçao is in samenwerking met de University of Curaçao en de Radbout Universiteit in Nijmegen een project voor het openbaar maken van de Curaçaose slavenregisters gestart. Dat meldt het Antilliaans dagblad vandaag. Het is de bedoeling dat op 1 juli, de dag van de herdenking van de slavernij, de registers opengaan voor het publiek in de vorm van een database. Daarin zullen de levens van 12 tot 13 duizend slaven beschreven staan.