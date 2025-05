‘Recordhoeveeld sargassum op Bonaire’

Nadat eerder Curacao te maken kreeg met veel sargassum aan de noordkant van het eiland, is er ook op Bonaire sprake van een grote overlast. Website Bonaire.nu schrijft vandaag dat de rangers en vrijwilligers van natuurorganisatie Stinapa in de afgelopen drie weken ‘een recordhoeveelheid sargassum’ hebben opgeruimd, namelijk meer dan in heel 2024. Het zeewier is in grote hoeveelheden op verschillende plekken van het eiland aangespoeld, zowel aan de oostkust als aan de zuidwestkust. Stinapa heeft op haar Facebookpagina meerdere foto’s van de opruimacties geplaatst.

Gelabeld als bonaire sargassum Stinapa zeewier