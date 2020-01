De situatie bij de haven Kura Buriku aan het Spaanse Water moet nodig verbeterd worden. Dat zegt Statenlid Juniël Carolina in een brief aan de minister van Volksgezondheid, Natuur en Milieu. De lichten functioneren al een tijdje niet, er is sprake van vandalisme en diefstal en er liggen vaak meer dan dertig boten, terwijl er maar ruimte is voor 24. Carolina wil snel actie van de minister.