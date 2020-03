Spaanse regering keurt uitlevering Hugo Carvajal Barrios goed

De Spaanse regering heeft de uitlevering goedgekeurd van het voormalige hoofd van de Venezolaanse militaire inlichtingendienst aan de Verenigde Staten. De VS verdenken Hugo Carvajal Barrios van betrokkenheid bij drugscriminaliteit. Carvajal werd in april 2019 in Spanje opgepakt. Later werd hij op borgtocht vrijgelaten. Hij is al maanden spoorloos.