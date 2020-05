St. Maarten verlengt lockdown

Sint-Maarten verlengt de lockdown, die oorspronkelijk was uitgeroepen tot 10 mei, met een week tot 17 mei. Om de bevolking meer bewegingsvrijheid te geven, mag er voortaan op maandag, woensdag en vrijdag tussen 6 en 8 uur ‘s ochtends en 4 en 6 uur ‘s middags in de eigen wijk worden gewandeld, gefietst of hard gelopen. De regering heeft verder bepaald dat alle supermarkten, banken en nutsbedrijven ‘s ochtends tussen 8 en 10 uur alleen nog ouderen, zwangere vrouwen en gehandicapte mensen mogen binnen laten.