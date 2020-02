“Dierenwelzijnswet waarschijnlijk binnen een maand behandeld”

De Dierenwelzijnswet wordt waarschijnlijk binnen een maand behandeld in het parlement. Dat zegt Giselle McWilliam die de wet indiende namens Partido MAN. De wet maakt het mogelijk boetes op te leggen aan mensen die bijvoorbeeld dieren mishandelen. De Dierenbescherming treedt op als overkoepelend orgaan om toezicht te houden op de wet en eventueel in actie te komen als iemand zich hier niet aan houdt.

Als de nieuwe Dierenwelzijnswet ingaat, komt er een overkoepelend orgaan. Dat legt Giselle Mc William uit die sinds het begin betrokken is bij de wet. Dit orgaan wordt de Stichting Dierenbescherming Curaçao. Zij moeten toezicht houden op de wet en activiteiten rond dierenwelzijn. In de wet is onder meer vastgelegd hoe je moet omgaan met dieren: bijvoorbeeld welke ruimte een hond moet hebben en welke rechten het dier heeft.