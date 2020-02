Vakbond ABVO over situatie in SDKK: ‘alarmerend en gevaarlijk’

De vakbond voor detentiepersoneel ABVO noemt de situatie in de Curaçaose gevangenis SDKK ‘alarmerend en gevaarlijk’. Dat meldt Caribisch Netwerk. Afgelopen week kwamen Venezolaanse gevangenen in opstand waarbij een bewaker waarschuwingsschoten moest lossen. Volgens de vakbond werd er veel geweld gebruikt. Er zitten 67 Venezolanen vast van wie een groot deel een militaire achtergrond heeft, aldus de personeelsbond. De aanleiding voor de opstand was een conflict tussen Venezolaanse en Curaçaose gevangenen.