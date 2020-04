Op Aruba hebben sinds de invoering van de avondklok 355 mensen een boete van 1000 gulden gehad omdat ze zonder reden op straat waren. In totaal 305 mensen hebben niet betaald en lopen het risico voor de rechter te moeten verschijnen en een hogere boete te krijgen. In totaal 13 personen hebben de boete betaald, 34 hebben een betalinsgregeling aangevraagd. Wie helemaal niet betaald moet 20 dagen de gevangenis in.