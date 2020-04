Versoepelingen persconferentie maandag 27 april

Er zijn geen nieuwe besmettingen gemeld. Er zijn nog steeds 16 mensen positief getest op Curaçao. Dat meldde epidemioloog Izzy Gerstenbluth vandaag op de persconferentie. Er zijn nog drie actieve besmettingen. Twee hiervan zitten thuis in isolatie, een persoon ligt in het ziekenhuis. Om pockets te voorkomen is het belangrijk dat we stap voor stap meer versoepelen, dit zijn de versoepelingen van vandaag op een rij:

Scholen

Op 4 mei mogen de peuterscholen weer open. Dat meldt sectordirecteur van het onderwijs meneer Wladimir Kleinmoedig. De eindexamenklassen VWO-6,Havo-5, Vsbo-4 en Sbo mogen 18 mei weer beginnen, als er daar aan de social distancing regels kan worden gehouden. Er is hiervoor een checklist opgesteld voor de scholen. Ook komt het Nederlandse SchoolTV vanaf morgen tussen 14.00 en 16.00 op Telecuracao.

Restaurants en truk’i pans

Vanaf morgen mag er weer eten worden afgehaald bij restaurants en truk’i pans. Het is de bedoeling dat je je eten vantevoren online of telefonisch bestelt. Bij het afhalen moet je in je auto blijven en wachten tot het bij je auto wordt gebracht. Truk’i pans mogen tot 8 uur s’avonds openblijven.

Bouwmarkten

Bouwmarkten mogen vanaf morgen de deuren weer openen. Je kan langskomen op de dagen dat het toegestaan is volgens de kentekenregel. Ook is het belangrijk dat je je houdt aan de ‘social distancing’ regels. Vorige week werd bekendgemaakt dat de hardware stores alleen open mochten voor drive-through, nu mag je de winkel ook weer betreden.