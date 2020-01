De visser die sinds dinsdagavond is verdwenen is nog steeds niet terecht. Een deel zijn kleren en een petje zijn wel op zee aangetroffen, maar de man zelf niet. Dinsdagavond gingen twee vissers de zee op ter hoogte van Boka Patrick te Banda Bou. Op een gegeven moment viel één van de vissers in het water. De andere visser kon de man niet meer vinden en sloeg alarm. De hele woensdag is er tevergeefs naar de man gezocht.