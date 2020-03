Vliegverkeer in de regio beperkt

Alle luchthavens in het het Caribisch gebied hebben, net als op Curaçao, besloten hun maatregelen aan te passen in verband met het corona-virus. Dit is wat je moet weten over het beleid in de regio:

Aruba

De regering van Aruba heeft zondagavond aangekondigd alle vliegtuigen te weren. Eerder waren al restricties aangekondigd voor Europese vluchten. Nu geldt het verbod ook voor vluchten uit Amerika en Latijns-Amerika. De maatregel gaat in op 17 maart en duurt tot en met 31 maart. Vliegtuigmaatschappijen mogen wel landen om toeristen van het eiland op komen halen. Arubaanse ingezetenen mogen ook nog het land in. (Minister-president Evelyn Wever-Croes roept alle Arubanen op die op vakantie zijn in het buitenland om terug te keren nu het nog kan. Ook raadt ze bewoners af om van het eiland te vertrekken.)

Bonaire

Sinds zaterdagmiddag 15.00 uur is het luchtruim van Bonaire voor vliegtuigen uit Europa gesloten om het coronavirus van Bonaire te weren. Zondag is het besluit genomen om ook geen vliegtuigen uit de Verenigde Staten meer toe te laten. Gezaghebber Edison Rijna heeft dat afgelopen vrijdag besloten: “Analoog aan de beslissingen van Curaçao en Aruba heb ik als gezaghebber de minister van I&W verzocht om het luchtruim voor vliegtuigen uit Europa, specifiek Nederland,met ingang van 14 maart te sluiten tot en met 31 maart 2020.” Ook heeft Rijna besloten alle cruiseschepen te weren: “Ik heb ook besloten dat alle schepen in de buurt van Bonaire naar hun thuishaven terug moeten. Het is internationaal besloten dat de maatschappijen 30 dagen lang niet meer zullen varen.”

Sint Maarten

Vanaf dinsdag 17 maart sluit Sint Maarten voor twee weken haar grenzen voor luchtvaart- en cruisepassagiers uit Europa, Amerika en Canada. Bewoners van Sint Maarten en Saint Martin zijn wel welkom, zo heeft de regering zondag bekend gemaakt. Ook passagiers uit de Caribische regio blijven welkom op Sint Maarten, tenzij ze in de afgelopen drie weken in een door corona besmet gebied zijn geweest. (De minister-president van Sint Maarten, Silveria Jacobs, benadrukt dat er geen besmetting van corona op het eiland is gesignaleerd en dat er voldoende eten en drinken op het eiland is, zodat hamsteren niet nodig is.)

Saba

Saba sluit vanaf vandaag haar lucht- en zeegrenzen. Alleen medici mogen nog naar het eiland, evenals bewoners van Saba. Ook is aan iedereen op het eiland gevraagd Saba voorlopig niet te verlaten, tenzij het absoluut noodzakelijk is. Op Saba zijn nog geen besmettingen geregistreerd met het corona-virus.