1 miljoen voor airco’s op scholen

Er is 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanschaf van airco’s, ventilatoren en jugs. Dat geld wordt onder de acht schoolbesturen verdeeld. Dat meldt het ministerie van Onderwijs. Door de extreme hitte worden klaslokalen zo warm dat het voor leraren bijna onmogelijk is om les te geven. Ook klagen leerlingen over concentratieproblemen. Vanwege deze aanhoudende hitte hanteert het ministerie voor de rest van de maand een verkort schoolrooster. Dat betekent dat leerlingen van de basisschool om twaalf uur naar huis mogen en het voortgezet onderwijs eindigt om half een ‘s middags.