1 persoon overleden door Covid-19, weinig veranderingen in cijfers

Er is weer 1 persoon door Covid-19 op Curaçao overleden. Het aantal doden is daarmee op 160 komen te staan. Verder zijn er weinig veranderingen in de coronacijfers van afgelopen weekend. Het totaalaantal actieve gevallen daalde van 482 op vrijdag naar 447 op zondag. In totaal zijn er 70 nieuwe gevallen erbij gekomen en 104 mensen uit isolatie gegaan. Het aantal ziekenhuispatiënten is gedaald van 31 naar 28 patiënten, waarvan 13 op de intensive care.