Er zijn zeker 13 mensen in Venezuela omgekomen door noodweer. Onder de slachtoffers zijn ook twee kinderen. De meeste doden vielen in de stad Tovar in de deelstaat Mérida, in het westen van Venezuela. Daar trad een rivier buiten haar oevers die vervolgens de hoofdstraat overspoelde. De elektriciteit in het gebied is daarnaast uitgevallen en wegen zijn onbegaanbaar geworden door aardverschuivingen.

