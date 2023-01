1e Premio Pilar naar Jachmin Pinedo

Media-ondernemer Jachmin Pinedo heeft afgelopen weekend de Premio Pilar ontvangen. Deze prijs is dit jaar voor het eerst uitgereikt. Het ministerie van Cultuur en carnavalstrekker FDKK hebben deze award in het leven geroepen. Pinedo kreeg de erkenning voor haar inzet voor de maatschappij. Dat doet ze onder meer via haar radio-en tv-kanalen. Ook de carnavalscommissie van Wishi Marchena werd in het zonnetje gezet. Het carnavalsfeest is aan hen opgedragen.