2 miljoen voor Zákito

2 miljoen gulden wordt vrijgegeven voor de verdere ontwikkeling van het Zakito-gebied. Dat zegt minister Cijntje van Economische Ontwikkeling in de Amigoe. Eerder werd er al wat opgeknapt in het gebied. Daar komt nu onder andere een strand bij. Het gebied moet aantrekkelijk worden voor locals en toeristen. In maart komt er een openbare aanbesteding. De bedoeling is dat de werkzaamheden eind dit jaar gereed zijn