De politie heeft maandag samen met de Koninklijke Marechaussee een actie uitgevoerd in de wijk Ser’I Papaya. Daarbij is een 20-jarige man gearresteerd. De man wordt ervan verdacht twee dagen eerder stenen en flessen naar de politie te hebben gegooid. Daarbij is een agent gewond geraakt aan zijn hoofd. De agent is daarvoor behandeld in het ziekenhuis