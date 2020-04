Noodpakket wordt morgen overlegd in Rijksministerraad

Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha zegt dat de ‘shelter at home’ maatregel veel effecten heeft op de inwoners en de economie van Curaçao. Het totale fiscale pakket dat afgelopen vrijdag werd gepresenteerd van 765 miljoen is naar Nederland gestuurd. Naar verwachting wordt het voorstel daar morgen overlegd in de Rijksministerraad. Gijsbertha zegt niet stil te blijven zitten tot Nederland een beslissing heeft genomen. Kleine bedrijven worden nu benaderd om 100 miljoen gulden financiële hulp te ontvangen, die beschikbaar is gesteld door de overheid en verschillende grote bedrijven. Op belastingdienst.cw is meer informatie te vinden voor ondernemers.