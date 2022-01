200 medewerkers CMC niet aan het werk

200 zorgmedewerkers van het Curaçao Medical Center zijn niet aan het werk. De medewerkers zijn of ziek of besmet met covid of zitten thuis in quarantaine. Het ziekenhuis schrapt vanaf vandaag alle operaties die geen spoed hebben. De patiënten om wie het gaat zijn hierover geïnformeerd. De druk op het ziekenhuis is momenteel erg hoog. Gisteren lagen er 26 mensen met covid in het ziekenhuis. Waarvan 7 op de intensive care. Daarmee heeft de IC bijna zijn maximum bereikt. Het CMC verwacht binnenkort hulp van uitzendpersoneel uit de VS.

