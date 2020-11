De overheid meldt vandaag 21 nieuwe coronabesmettingen, waarvan er vier zijn te linken aan eerdere besmettingen. Van zeventien is de besmettingsbron nog onbekend. Ook zijn er 24 mensen hersteld van het virus. Er liggen er nog vijf personen in het CMC, één coronapatiënt is zoals bekend vanochtend overleden. Er zijn nu in totaal 273 actieve coronabesmettingen bekend op Curaçao. Er zijn 198 tests afgenomen in de afgelopen 24 uur.

