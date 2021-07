De Curaçaose taxi-organisatie Thirty Steps Association gaat vanaf vandaag van start met een innovatief reserveringsplatform: 24-7 Taxi Curaçao. Online of via het nummer 9-247 kunnen klanten snel tegen een vooraf bekend tarief een taxi bespreken. Gisteren waren verschillende ministers aanwezig bij de lancering bij het Marriott Beach Resort. In eerste instantie doen 45 taxi’s mee, maar dit aantal kan uitgebreid worden als de vraag toeneemt.