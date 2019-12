Het inspectieteam van het Ministerie van Economische Ontwikkeling heeft in 2019 tot nu toe meer dan 2800 economische controles uitgevoerd. Daarbij gaat het vaak om bedrijven. In totaal zijn 57 gesloten en kregen daarnaast nog 72 een waarschuwing. Dat meldt de EXTRA vandaag. In 2018 ging het om een vergelijkbaar aantal controles.