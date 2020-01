Curaçao krijgt 30 miljoen gulden van Nederland. Dat is volgens premier Eugene Rhuggenaath afgesproken met Staatssecretaris Knops. Het betreft een lening in het kader van het groeiakkoord en in totaal gaat het om een bedrag van 180 miljoen. Hiermee moet Curaçao uit de economische crisis worden getrokken door middel van het groeiakkoord dat is opgesteld met behulp van Nederland.