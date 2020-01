Vanavond vindt de finale van het Tumbafestival plaats. Dit jaar konden artiesten zich nog met een wild card kwalificeren voor een plaats in de finale. Gisteravond werden de namen van de 6 laatste artiesten bekend gemaakt. Daarmee strijden vanavond in totaal 31 artiesten mee om de titel. Tien verschillende groepen treden op. Wie de winnaar is, zal waarschijnlijk pas ver na middernacht bekend zijn.