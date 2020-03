Een 47-jarige Venezolaanse vrouw is gisteren dood aangetroffen in haar woning. In het huis zouden sporen van geweld zijn aangetroffen. De politie onderzoekt nu of de vrouw is omgebracht. Het gaat om een vrouw die werkzaam is als bejaardenverzorgster en volgens de EXTRA erg geliefd is bij de ouderen waarmee ze werkte.