“53% restaurants sluit zonder hulp”

53 Procent van de restaurants op Curaçao zal binnen drie tot zes maanden haar deuren moeten sluiten als ze geen hulp krijgen van de overheid. Voor 17 procent is de kans al groot dat ze dit binnen een maand zullen doen. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. De krant baseert zich op een enquête van de Curaçao Restaurant Association (CRA) onder restaurants op Curacao.

In de enquête is gevraagd naar de huidige situatie, de kans op sluiting en het verlies dat de zaak heeft geleden. Ook is gevraagd naar de NOW-betaling en de verwachtingen voor de toekomst. De CRA noemt de uitlsag deprimerend.