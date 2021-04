Ruim 59.000 mensen gevaccineerd

Meer dan 59.000 mensen hadden vanmiddag om 1 uur hun eerste coronavaccinatie ontvangen op Curaçao, bijna 15.000 daarvan hebben de tweede dosis ookal gehad. De afgelopen 24 uur zijn er zo’n 3000 vaccinaties uitgevoerd, in totaal zijn er bijna 74.000 prikken gezet. Enkele honderden mensen hebben zich de afgelopen dag geregistreerd voor vaccinatie, die teller staat nu op ruim 71.000. Gobiernu benadrukt dat iedereen op de dag van zijn plachi di dia welkom is om zich te vaccineren op de walk in locaties, ook als er al afspraak later gepland staat. Op de website www.bakuna.cw is een realtime teller te zien waarin de vaccinatiecijfers live te volgen zijn.