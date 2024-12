’80 procent van de bevolking Curaçao verdient minder dan 3.000 gulden per maand’

Volgens onderzoeken van het Centraal Bureau voor de Statistiek verdient 80 procent van de bevolking van Curaçao een salaris onder de 3.000 gulden per maand. Deze gegevens werden gisteren door de overheid gepresenteerd in het parlement naar aanleiding van de behandeling van de wet voor een basisbetaalrekening voor alle burgers. Uit het onderzoek van 2019 blijkt dat 28,3 procent van de bevolking een inkomen had onder de 1.000 gulden, bijna 20 procent had een inkomen tussen 1.000 en 2.000 gulden en bijna 12 procent procent tussen 2.000 en 3.000 gulden. Iets meer dan 1 procent had een inkomen boven de 8000 gulden per maand. In 2019 had 23,4 procent van de bevolking geen inkomen.

De basisbetaalrekening is speciaal ontwikkeld voor mensen in de samenleving die moeite hebben met het openen van een bankrekening, of voor wie dit onmogelijk is. Bijvoorbeeld personen die geen loonstrook ontvangen, kunnen doorgaans geen rekening openen bij een bank. In samenwerking met de bancaire sector is afgesproken dat het maximale bedrag dat op de basisbetaalrekening mag worden gestort 3.000 gulden per maand is, om het risico op witwaspraktijken te minimaliseren. Het toestaan van hogere stortingen zou dit risico vergroten, wat onwenselijk is volgens de overheid.