Opnieuw betaald parkeren in Punda en Otrobanda

Het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, in samenwerking met Stichting Willemstad Parkeerbeheer, kondigt aan dat betaald parkeren opnieuw wordt ingevoerd in het centrum van Willemstad, zowel in Punda als Otrobanda. Het tarief blijft hetzelfde, namelijk 1 gulden per uur, en daarna 50 cent voor elk extra half uur. Vanaf 15 oktober zullen parkeermeters worden geïnstalleerd op strategische locaties. Doel is de toegankelijkheid van het stadscentrum voor bezoekers te verbeteren.

Momenteel worden er parkeermeters geïnstalleerd in Punda en Otrobanda ter voorbereiding op de invoering van betaald parkeren. Dit werk moet zijn afgerond voor de startdatum van 15 oktober, zodat het nieuwe systeem operationeel kan zijn. Bezoekers van het centrum kunnen de parkeermeters vanaf de introductiedag direct gebruiken om hun parkeertijd te betalen.