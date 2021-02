Aanhouding in zaak ‘Daktari’

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag bekend gemaakt dat er onlangs een aanhouding is verricht in de zaak ‘Daktari’. Een 47-jarige man is op 17 februari aangehouden op verdenking van het verduisteren van geld bij de Veterinaire Dienst van de overheid. De man heeft de initialen A.L.. Hij zit inmiddels niet meer vast, maar is wel nog verdachte. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

In verband met het onderzoek worden er momenteel geen verdere mededelingen over de zaak gedaan.