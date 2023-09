Aanhouding voor heling en diefstal

Een 41-jarige man is gisteren gearresteerd in verband met diefstal en heling. De verdachte werd op zijn werk in de boeien geslagen. De politie kwam de verdachte op het spoor nadat er gestolen kabels van Aqualectra bij een huis in aanbouw werden aangetroffen. De eigenaar van het bouwsel in de Kaya Elisha werd destijds aangehouden. De Aqualectra werknemer is de tweede persoon die in deze zaak is gearresteerd.