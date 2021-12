De politie heeft een negentienjarige Venezolaanse man aangehouden in verband met een overval kort geleden op een Chinese Minimarkt op de Roodeweg. De aanhouding vond plaats in een supermarkt in de wijk Mahaai. Later werd nog een huiszoeking verricht in de wijk Dein. De man is voorgeleid in afwachting van verder onderzoek.

