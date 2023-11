Aanhoudingen op Bonaire International Airport voor witwassen

Twee Italiaanse mannen zijn onlangs aangehouden op de luchthaven van Bonaire op verdenking van witwassen. De verdachten van 41 en 60 jaar verkochten horloges en parfums op straat. Toen het tweetal het eiland wilde verlaten werden ze tegengehouden door de marechaussee. De autoriteiten ontdekten dat ze een groot geldbedrag bij zich hadden, om en nabij 30.000 dollar. Zij konden niet aantonen hoe ze aan dit geld kwamen. Later bleek dat ze goedkope horloges voor hogere bedragen verkochten. Het geld is in beslag genomen. De verdachten moesten daarnaast het eiland verlaten.