Het regeringsplan om Campo Alegre te kopen kwam niet uit de lucht vallen. Volgens het kabinet-Pisas is het een strategische zet. Gisteren werd het Land Curaçao voor 8 miljoen eigenaar van het openluchtbordeel. Volgens het kabinet is het belangrijk om het terrein aan te kopen en dit daarna aan een andere kandidaat, bij voorkeur in erfpacht, uit te geven. Domeinbeheer gaf eerder in een spoedadvies aan geen bezwaren te hebben tegen de voorgenomen koop.